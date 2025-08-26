עוד על TRG

TRG מידע על מחיר

TRG אתר רשמי

TRG טוקניומיקה

TRG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Rug Game סֵמֶל

The Rug Game מחיר (TRG)

לא רשום

1 TRG ל USDמחיר חי:

--
----
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The Rug Game (TRG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:33:09 (UTC+8)

The Rug Game (TRG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-8.08%

-1.82%

-1.82%

The Rug Game (TRG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRG השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -8.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Rug Game (TRG) מידע שוק

$ 787.57K
$ 787.57K$ 787.57K

--
----

$ 787.57K
$ 787.57K$ 787.57K

5.27T
5.27T 5.27T

5,265,499,541,702.0
5,265,499,541,702.0 5,265,499,541,702.0

שווי השוק הנוכחי של The Rug Game הוא $ 787.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRG הוא 5.27T, עם היצע כולל של 5265499541702.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 787.57K.

The Rug Game (TRG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Rug Gameל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Rug Game ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Rug Game ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Rug Gameל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.08%
30 ימים$ 0+11.49%
60 ימים$ 0+70.87%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Rug Game (TRG)

Welcome to The Rug Game TRG is the core governance token of the rug game & will exist beyond the current 10 letter game and all future games. On top of this, there are 10 game tokens. $T $H $E $R $U $G $G* $A $M $E* The 10 tokens above have a 4% tax. 1% buys & burns CULT, 1% which buys & burns TRG, 1% game token sent to burn wallet & 1% which is collected by a contract & held in ETH. All of these tokens launched on January 6th 2023. Between every 30-60 days from these tokens launch or the previous rug, the token which has burnt the least amount numerically of the gaming token, CULT , and TRG is eliminated, and the liquidity is rugged automatically. Any ETH left from the LP at the time of the rug will auto buyback TRG and send it to the TRG DAO & stakers. At the time the token with the least burns rugs, the 1% ETH collected of every other community token is sent as ETH rewards to the winning community tokens holders. A communities corruption can be their saviour. Any wallet can stake & any wallet that holds TRG or CULT can offer a bribe to the DAO. If a wallet sacrifices their TRG or CULT, they can allocate that amount of “points” to a game token of their choosing.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The Rug Game (TRG) משאב

האתר הרשמי

The Rug Gameתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Rug Game (TRG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Rug Game (TRG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Rug Game.

בדוק את The Rug Game תחזית המחיר עכשיו‏!

TRG למטבעות מקומיים

The Rug Game (TRG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Rug Game (TRG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Rug Game (TRG)

כמה שווה The Rug Game (TRG) היום?
החי TRGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRG ל USD?
המחיר הנוכחי של TRG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Rug Game?
שווי השוק של TRG הוא $ 787.57K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRG?
ההיצע במחזור של TRG הוא 5.27T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRG?
‏‏TRG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRG?
TRG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TRG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRG הוא -- USD.
האם TRG יעלה השנה?
TRG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:33:09 (UTC+8)

The Rug Game (TRG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.