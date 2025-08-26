The Rug Game (TRG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -8.08% שינוי מחיר (7D) -1.82% שינוי מחיר (7D) -1.82%

The Rug Game (TRG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRG השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -8.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Rug Game (TRG) מידע שוק

שווי שוק $ 787.57K$ 787.57K $ 787.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 787.57K$ 787.57K $ 787.57K אספקת מחזור 5.27T 5.27T 5.27T אספקה כוללת 5,265,499,541,702.0 5,265,499,541,702.0 5,265,499,541,702.0

שווי השוק הנוכחי של The Rug Game הוא $ 787.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRG הוא 5.27T, עם היצע כולל של 5265499541702.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 787.57K.