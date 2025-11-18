The Right Wing מחיר היום

מחיר The Right Wing (RIGHT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIGHT ל USD הוא -- לכל RIGHT.

The Right Wing כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,799.87, עם היצע במחזור של 999.83M RIGHT. ב‑24 השעות האחרונות, RIGHT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIGHT נע ב -- בשעה האחרונה ו -6.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Right Wing (RIGHT) מידע שוק

שווי שוק $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,833,183.705276 999,833,183.705276 999,833,183.705276

שווי השוק הנוכחי של The Right Wing הוא $ 5.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIGHT הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999833183.705276. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.80K.