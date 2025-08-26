The Retirement Token (42069K) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00208747$ 0.00208747 $ 0.00208747 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -7.11% שינוי מחיר (7D) -3.04% שינוי מחיר (7D) -3.04%

The Retirement Token (42069K) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 42069K נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 42069Kהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00208747, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 42069K השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Retirement Token (42069K) מידע שוק

שווי שוק $ 242.97K$ 242.97K $ 242.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 242.97K$ 242.97K $ 242.97K אספקת מחזור 998.03M 998.03M 998.03M אספקה כוללת 998,030,877.908282 998,030,877.908282 998,030,877.908282

שווי השוק הנוכחי של The Retirement Token הוא $ 242.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 42069K הוא 998.03M, עם היצע כולל של 998030877.908282. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 242.97K.