The Retirement Token סֵמֶל

The Retirement Token מחיר (42069K)

לא רשום

$0.00024345
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
The Retirement Token (42069K) טבלת מחירים חיה
The Retirement Token (42069K) מידע על מחיר (USD)

$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208747
$ 0
-0.06%

-7.11%

-3.04%

-3.04%

The Retirement Token (42069K) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 42069K נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 42069Kהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00208747, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 42069K השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Retirement Token (42069K) מידע שוק

$ 242.97K
$ 242.97K$ 242.97K

--
----

$ 242.97K
$ 242.97K$ 242.97K

998.03M
998.03M 998.03M

998,030,877.908282
998,030,877.908282 998,030,877.908282

שווי השוק הנוכחי של The Retirement Token הוא $ 242.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 42069K הוא 998.03M, עם היצע כולל של 998030877.908282. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 242.97K.

The Retirement Token (42069K) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Retirement Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Retirement Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Retirement Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Retirement Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.11%
30 ימים$ 0-62.06%
60 ימים$ 0+390.04%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Retirement Token (42069K)

Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k). Many experts recommend investing 10-15 percent of your annual salary in a retirement savings vehicle like a 42069(k).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The Retirement Token (42069K) משאב

האתר הרשמי

The Retirement Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Retirement Token (42069K) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Retirement Token (42069K) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Retirement Token.

בדוק את The Retirement Token תחזית המחיר עכשיו‏!

42069K למטבעות מקומיים

The Retirement Token (42069K) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Retirement Token (42069K) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 42069K הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Retirement Token (42069K)

כמה שווה The Retirement Token (42069K) היום?
החי 42069Kהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 42069K ל USD?
המחיר הנוכחי של 42069K ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Retirement Token?
שווי השוק של 42069K הוא $ 242.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 42069K?
ההיצע במחזור של 42069K הוא 998.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 42069K?
‏‏42069K השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00208747 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 42069K?
42069K ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של 42069K?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 42069K הוא -- USD.
האם 42069K יעלה השנה?
42069K ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 42069K תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

