עוד על RETIREMENT

RETIREMENT מידע על מחיר

RETIREMENT אתר רשמי

RETIREMENT טוקניומיקה

RETIREMENT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

THE RETIREMENT COIN סֵמֶל

THE RETIREMENT COIN מחיר (RETIREMENT)

לא רשום

1 RETIREMENT ל USDמחיר חי:

--
----
-2.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:47:47 (UTC+8)

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00357343
$ 0.00357343$ 0.00357343

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-2.69%

+7.42%

+7.42%

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RETIREMENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETIREMENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00357343, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETIREMENT השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) מידע שוק

$ 47.55K
$ 47.55K$ 47.55K

--
----

$ 47.55K
$ 47.55K$ 47.55K

998.53M
998.53M 998.53M

998,532,334.462237
998,532,334.462237 998,532,334.462237

שווי השוק הנוכחי של THE RETIREMENT COIN הוא $ 47.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETIREMENT הוא 998.53M, עם היצע כולל של 998532334.462237. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.55K.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של THE RETIREMENT COINל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTHE RETIREMENT COIN ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTHE RETIREMENT COIN ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של THE RETIREMENT COINל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.69%
30 ימים$ 0+12.23%
60 ימים$ 0+40.51%
90 ימים$ 0--

מה זהTHE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) משאב

האתר הרשמי

THE RETIREMENT COINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THE RETIREMENT COIN.

בדוק את THE RETIREMENT COIN תחזית המחיר עכשיו‏!

RETIREMENT למטבעות מקומיים

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RETIREMENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

כמה שווה THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) היום?
החי RETIREMENTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RETIREMENT ל USD?
המחיר הנוכחי של RETIREMENT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של THE RETIREMENT COIN?
שווי השוק של RETIREMENT הוא $ 47.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RETIREMENT?
ההיצע במחזור של RETIREMENT הוא 998.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RETIREMENT?
‏‏RETIREMENT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00357343 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RETIREMENT?
RETIREMENT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RETIREMENT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RETIREMENT הוא -- USD.
האם RETIREMENT יעלה השנה?
RETIREMENT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RETIREMENT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:47:47 (UTC+8)

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.