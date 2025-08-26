The Resistance Cat ($RECA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04972322 גבוה 24 שעות $ 0.055585 שיא כל הזמנים $ 0.887984 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00981998 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -9.07% שינוי מחיר (7D) -9.72%

The Resistance Cat ($RECA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050465. במהלך 24 השעות האחרונות, $RECA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04972322 לבין שיא של $ 0.055585, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RECAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.887984, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00981998.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RECA השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Resistance Cat ($RECA) מידע שוק

שווי שוק $ 496.22K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 503.07K אספקת מחזור 9.84M אספקה כוללת 9,977,971.99

שווי השוק הנוכחי של The Resistance Cat הוא $ 496.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RECA הוא 9.84M, עם היצע כולל של 9977971.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.07K.