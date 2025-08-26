The Resistance Cat מחיר ($RECA)
-0.41%
-9.07%
-9.72%
-9.72%
The Resistance Cat ($RECA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050465. במהלך 24 השעות האחרונות, $RECA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04972322 לבין שיא של $ 0.055585, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RECAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.887984, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00981998.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RECA השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של The Resistance Cat הוא $ 496.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RECA הוא 9.84M, עם היצע כולל של 9977971.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.07K.
במהלך היום, השינוי במחיר של The Resistance Catל USDהיה $ -0.00503536156543975.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Resistance Cat ל USDהיה . $ +0.0341010626.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Resistance Cat ל USDהיה $ +0.0698140884.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Resistance Catל USDהיה $ +0.029405020030521964.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00503536156543975
|-9.07%
|30 ימים
|$ +0.0341010626
|+67.57%
|60 ימים
|$ +0.0698140884
|+138.34%
|90 ימים
|$ +0.029405020030521964
|+139.63%
Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.
