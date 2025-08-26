עוד על $RECA

The Resistance Cat סֵמֶל

The Resistance Cat מחיר ($RECA)

לא רשום

1 $RECA ל USDמחיר חי:

$0.050418
$0.050418$0.050418
-9.10%1D
USD
The Resistance Cat ($RECA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:48:56 (UTC+8)

The Resistance Cat ($RECA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.04972322
$ 0.04972322$ 0.04972322
24 שעות נמוך
$ 0.055585
$ 0.055585$ 0.055585
גבוה 24 שעות

$ 0.04972322
$ 0.04972322$ 0.04972322

$ 0.055585
$ 0.055585$ 0.055585

$ 0.887984
$ 0.887984$ 0.887984

$ 0.00981998
$ 0.00981998$ 0.00981998

-0.41%

-9.07%

-9.72%

-9.72%

The Resistance Cat ($RECA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.050465. במהלך 24 השעות האחרונות, $RECA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04972322 לבין שיא של $ 0.055585, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $RECAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.887984, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00981998.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $RECA השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Resistance Cat ($RECA) מידע שוק

$ 496.22K
$ 496.22K$ 496.22K

--
----

$ 503.07K
$ 503.07K$ 503.07K

9.84M
9.84M 9.84M

9,977,971.99
9,977,971.99 9,977,971.99

שווי השוק הנוכחי של The Resistance Cat הוא $ 496.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $RECA הוא 9.84M, עם היצע כולל של 9977971.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 503.07K.

The Resistance Cat ($RECA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Resistance Catל USDהיה $ -0.00503536156543975.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Resistance Cat ל USDהיה . $ +0.0341010626.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Resistance Cat ל USDהיה $ +0.0698140884.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Resistance Catל USDהיה $ +0.029405020030521964.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00503536156543975-9.07%
30 ימים$ +0.0341010626+67.57%
60 ימים$ +0.0698140884+138.34%
90 ימים$ +0.029405020030521964+139.63%

מה זהThe Resistance Cat ($RECA)

Resistance Cat (RECA) is the new guardian on the TON blockchain, designed to ensure safety and transparency for all participants. As a dedicated Telegram mini-app, RECA offers a user-friendly platform where only thoroughly vetted projects are featured. This initiative aims to protect new entrants in the TON ecosystem from common pitfalls and scams by providing educational resources and community-driven insights. By integrating directly with TON Wallets, RECA enhances user interaction through functionalities like project voting and feedback submission, making it a central hub for trusted blockchain projects. Whether you're a seasoned investor or a newcomer to the crypto world, Resistance Cat empowers you to make informed decisions with confidence. Join the Resistance Cat community and help us build a safer and more reliable TON blockchain ecosystem.

The Resistance Cat ($RECA) משאב

האתר הרשמי

The Resistance Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Resistance Cat ($RECA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Resistance Cat ($RECA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Resistance Cat.

בדוק את The Resistance Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

$RECA למטבעות מקומיים

The Resistance Cat ($RECA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Resistance Cat ($RECA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $RECA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Resistance Cat ($RECA)

כמה שווה The Resistance Cat ($RECA) היום?
החי $RECAהמחיר ב USD הוא 0.050465 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $RECA ל USD?
המחיר הנוכחי של $RECA ל USD הוא $ 0.050465. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Resistance Cat?
שווי השוק של $RECA הוא $ 496.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $RECA?
ההיצע במחזור של $RECA הוא 9.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $RECA?
‏‏$RECA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.887984 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $RECA?
$RECA ‏‏רשם מחירATL של 0.00981998 USD.
מהו נפח המסחר של $RECA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $RECA הוא -- USD.
האם $RECA יעלה השנה?
$RECA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $RECA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:48:56 (UTC+8)

