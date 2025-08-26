עוד על GOP

GOP מידע על מחיר

GOP אתר רשמי

GOP טוקניומיקה

GOP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Republican Party סֵמֶל

The Republican Party מחיר (GOP)

לא רשום

1 GOP ל USDמחיר חי:

--
----
+0.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The Republican Party (GOP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:05:53 (UTC+8)

The Republican Party (GOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000264
$ 0.00000264$ 0.00000264
24 שעות נמוך
$ 0.0000027
$ 0.0000027$ 0.0000027
גבוה 24 שעות

$ 0.00000264
$ 0.00000264$ 0.00000264

$ 0.0000027
$ 0.0000027$ 0.0000027

$ 0.0002609
$ 0.0002609$ 0.0002609

$ 0.0000012
$ 0.0000012$ 0.0000012

--

+0.32%

-7.49%

-7.49%

The Republican Party (GOP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000264. במהלך 24 השעות האחרונות, GOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000264 לבין שיא של $ 0.0000027, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0002609, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Republican Party (GOP) מידע שוק

$ 21.37K
$ 21.37K$ 21.37K

--
----

$ 21.37K
$ 21.37K$ 21.37K

8.08B
8.08B 8.08B

8,081,000,000.0
8,081,000,000.0 8,081,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Republican Party הוא $ 21.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOP הוא 8.08B, עם היצע כולל של 8081000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.37K.

The Republican Party (GOP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Republican Partyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Republican Party ל USDהיה . $ +0.0000000076.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Republican Party ל USDהיה $ +0.0000011278.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Republican Partyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.32%
30 ימים$ +0.0000000076+0.29%
60 ימים$ +0.0000011278+42.72%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Republican Party (GOP)

GOP is more than just a token—it's a movement. Inspired by the principles that define the Republican Party. $GOP stands for freedom, tradition, and the power of the people. We are bringing conservative values into the digital age, building a decentralized community that champions limited government, personal liberty, America First, secure borders, and the values that make America great again! For the people, by the people

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The Republican Party (GOP) משאב

האתר הרשמי

The Republican Partyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Republican Party (GOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Republican Party (GOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Republican Party.

בדוק את The Republican Party תחזית המחיר עכשיו‏!

GOP למטבעות מקומיים

The Republican Party (GOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Republican Party (GOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Republican Party (GOP)

כמה שווה The Republican Party (GOP) היום?
החי GOPהמחיר ב USD הוא 0.00000264 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOP ל USD?
המחיר הנוכחי של GOP ל USD הוא $ 0.00000264. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Republican Party?
שווי השוק של GOP הוא $ 21.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOP?
ההיצע במחזור של GOP הוא 8.08B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOP?
‏‏GOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0002609 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOP?
GOP ‏‏רשם מחירATL של 0.0000012 USD.
מהו נפח המסחר של GOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOP הוא -- USD.
האם GOP יעלה השנה?
GOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:05:53 (UTC+8)

The Republican Party (GOP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.