The Pea Guy by Virtuals סֵמֶל

The Pea Guy by Virtuals מחיר (PEAGUY)

לא רשום

1 PEAGUY ל USDמחיר חי:

--
----
-20.00%1D
mexc
USD
The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:47:30 (UTC+8)

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0038774
$ 0.0038774$ 0.0038774

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-20.09%

+92.55%

+92.55%

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEAGUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEAGUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0038774, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEAGUY השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -20.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+92.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) מידע שוק

$ 29.84K
$ 29.84K$ 29.84K

--
----

$ 29.84K
$ 29.84K$ 29.84K

910.09M
910.09M 910.09M

910,085,083.4425664
910,085,083.4425664 910,085,083.4425664

שווי השוק הנוכחי של The Pea Guy by Virtuals הוא $ 29.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEAGUY הוא 910.09M, עם היצע כולל של 910085083.4425664. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.84K.

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Pea Guy by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Pea Guy by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Pea Guy by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Pea Guy by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-20.09%
30 ימים$ 0+33.47%
60 ימים$ 0+49.67%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) משאב

האתר הרשמי

The Pea Guy by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Pea Guy by Virtuals.

בדוק את The Pea Guy by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

PEAGUY למטבעות מקומיים

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEAGUY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

כמה שווה The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) היום?
החי PEAGUYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEAGUY ל USD?
המחיר הנוכחי של PEAGUY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Pea Guy by Virtuals?
שווי השוק של PEAGUY הוא $ 29.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEAGUY?
ההיצע במחזור של PEAGUY הוא 910.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEAGUY?
‏‏PEAGUY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0038774 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEAGUY?
PEAGUY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEAGUY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEAGUY הוא -- USD.
האם PEAGUY יעלה השנה?
PEAGUY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEAGUY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:47:30 (UTC+8)

