The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0038774$ 0.0038774 $ 0.0038774 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -20.09% שינוי מחיר (7D) +92.55% שינוי מחיר (7D) +92.55%

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEAGUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEAGUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0038774, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEAGUY השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -20.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+92.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) מידע שוק

שווי שוק $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.84K$ 29.84K $ 29.84K אספקת מחזור 910.09M 910.09M 910.09M אספקה כוללת 910,085,083.4425664 910,085,083.4425664 910,085,083.4425664

שווי השוק הנוכחי של The Pea Guy by Virtuals הוא $ 29.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEAGUY הוא 910.09M, עם היצע כולל של 910085083.4425664. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.84K.