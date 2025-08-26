The Other Party (POD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.73% שינוי מחיר (7D) -1.18% שינוי מחיר (7D) -1.18%

The Other Party (POD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, POD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PODהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Other Party (POD) מידע שוק

שווי שוק $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K אספקת מחזור 3.55T 3.55T 3.55T אספקה כוללת 3,554,457,000,000.0 3,554,457,000,000.0 3,554,457,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Other Party הוא $ 34.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POD הוא 3.55T, עם היצע כולל של 3554457000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.22K.