מחיר The Orange Era (ORANGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002925, עם שינוי של 5.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORANGE ל USD הוא $ 0.00002925 לכל ORANGE.

The Orange Era כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,240, עם היצע במחזור של 999.58M ORANGE. ב‑24 השעות האחרונות, ORANGE סחר בין $ 0.00002753 (נמוך) ל $ 0.00003108 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00484745, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002753.

ביצועים לטווח קצר, ORANGE נע ב +0.50% בשעה האחרונה ו -27.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Orange Era (ORANGE) מידע שוק

שווי שוק $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.24K$ 29.24K $ 29.24K אספקת מחזור 999.58M 999.58M 999.58M אספקה כוללת 999,582,538.386508 999,582,538.386508 999,582,538.386508

שווי השוק הנוכחי של The Orange Era הוא $ 29.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORANGE הוא 999.58M, עם היצע כולל של 999582538.386508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.24K.