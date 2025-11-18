The Omnipotence מחיר היום

מחיר The Omnipotence (OMN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000613, עם שינוי של 0.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMN ל USD הוא $ 0.00000613 לכל OMN.

The Omnipotence כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,125.07, עם היצע במחזור של 999.64M OMN. ב‑24 השעות האחרונות, OMN סחר בין $ 0.00000611 (נמוך) ל $ 0.00000615 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00145452, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000611.

ביצועים לטווח קצר, OMN נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -17.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Omnipotence (OMN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,637,581.312223 999,637,581.312223 999,637,581.312223

שווי השוק הנוכחי של The Omnipotence הוא $ 6.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OMN הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999637581.312223. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.13K.