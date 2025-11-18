The Odor מחיר היום

מחיר The Odor (ODOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009888, עם שינוי של 9.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ODOR ל USD הוא $ 0.00009888 לכל ODOR.

The Odor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,414, עם היצע במחזור של 499.76M ODOR. ב‑24 השעות האחרונות, ODOR סחר בין $ 0.00009665 (נמוך) ל $ 0.00010953 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00037921, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007735.

ביצועים לטווח קצר, ODOR נע ב -0.82% בשעה האחרונה ו -26.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Odor (ODOR) מידע שוק

שווי שוק $ 49.41K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.10K אספקת מחזור 499.76M אספקה כוללת 840,458,119.4294894

