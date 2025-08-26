עוד על DENGDENG

The Most Expensive Shiba Inu סֵמֶל

The Most Expensive Shiba Inu מחיר (DENGDENG)

לא רשום

1 DENGDENG ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
USD
The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:18:46 (UTC+8)

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.53%

-0.53%

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DENGDENG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DENGDENGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DENGDENG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) מידע שוק

$ 6.84K
$ 6.84K$ 6.84K

--
----

$ 6.84K
$ 6.84K$ 6.84K

999.54M
999.54M 999.54M

999,540,936.167356
999,540,936.167356 999,540,936.167356

שווי השוק הנוכחי של The Most Expensive Shiba Inu הוא $ 6.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DENGDENG הוא 999.54M, עם היצע כולל של 999540936.167356. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.84K.

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Most Expensive Shiba Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Most Expensive Shiba Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Most Expensive Shiba Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Most Expensive Shiba Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.88%
60 ימים$ 0+16.71%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) משאב

האתר הרשמי

The Most Expensive Shiba Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Most Expensive Shiba Inu.

בדוק את The Most Expensive Shiba Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

DENGDENG למטבעות מקומיים

The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DENGDENG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

כמה שווה The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) היום?
החי DENGDENGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DENGDENG ל USD?
המחיר הנוכחי של DENGDENG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Most Expensive Shiba Inu?
שווי השוק של DENGDENG הוא $ 6.84K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DENGDENG?
ההיצע במחזור של DENGDENG הוא 999.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DENGDENG?
‏‏DENGDENG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DENGDENG?
DENGDENG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DENGDENG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DENGDENG הוא -- USD.
האם DENGDENG יעלה השנה?
DENGDENG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DENGDENG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:18:46 (UTC+8)

