The Most Expensive Shiba Inu מחיר (DENGDENG)
--
--
-0.53%
-0.53%
The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DENGDENG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DENGDENGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DENGDENG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של The Most Expensive Shiba Inu הוא $ 6.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DENGDENG הוא 999.54M, עם היצע כולל של 999540936.167356. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.84K.
במהלך היום, השינוי במחיר של The Most Expensive Shiba Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Most Expensive Shiba Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Most Expensive Shiba Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Most Expensive Shiba Inuל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+1.88%
|60 ימים
|$ 0
|+16.71%
|90 ימים
|$ 0
|--
Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!
