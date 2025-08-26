THE MEME GAME (MEMEGAME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00105196$ 0.00105196 $ 0.00105196 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +6.92% שינוי מחיר (7D) +6.92%

THE MEME GAME (MEMEGAME) מידע שוק

שווי שוק $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.74K$ 12.74K $ 12.74K אספקת מחזור 852.21M 852.21M 852.21M אספקה כוללת 852,208,032.991011 852,208,032.991011 852,208,032.991011

