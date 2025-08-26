עוד על MEMEGAME

THE MEME GAME סֵמֶל

THE MEME GAME מחיר (MEMEGAME)

לא רשום

1 MEMEGAME ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
THE MEME GAME (MEMEGAME) טבלת מחירים חיה
THE MEME GAME (MEMEGAME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105196
$ 0.00105196$ 0.00105196

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.92%

+6.92%

THE MEME GAME (MEMEGAME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEMEGAME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEMEGAMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00105196, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEMEGAME השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THE MEME GAME (MEMEGAME) מידע שוק

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

--
----

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

852.21M
852.21M 852.21M

852,208,032.991011
852,208,032.991011 852,208,032.991011

שווי השוק הנוכחי של THE MEME GAME הוא $ 12.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMEGAME הוא 852.21M, עם היצע כולל של 852208032.991011. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.74K.

THE MEME GAME (MEMEGAME) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של THE MEME GAMEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTHE MEME GAME ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTHE MEME GAME ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של THE MEME GAMEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+3.85%
60 ימים$ 0-18.26%
90 ימים$ 0--

מה זהTHE MEME GAME (MEMEGAME)

$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

THE MEME GAME (MEMEGAME) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

THE MEME GAMEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה THE MEME GAME (MEMEGAME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THE MEME GAME (MEMEGAME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THE MEME GAME.

בדוק את THE MEME GAME תחזית המחיר עכשיו‏!

MEMEGAME למטבעות מקומיים

THE MEME GAME (MEMEGAME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של THE MEME GAME (MEMEGAME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEMEGAME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על THE MEME GAME (MEMEGAME)

כמה שווה THE MEME GAME (MEMEGAME) היום?
החי MEMEGAMEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEMEGAME ל USD?
המחיר הנוכחי של MEMEGAME ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של THE MEME GAME?
שווי השוק של MEMEGAME הוא $ 12.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEMEGAME?
ההיצע במחזור של MEMEGAME הוא 852.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEMEGAME?
‏‏MEMEGAME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00105196 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEMEGAME?
MEMEGAME ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MEMEGAME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEMEGAME הוא -- USD.
האם MEMEGAME יעלה השנה?
MEMEGAME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEMEGAME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.