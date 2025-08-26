The Meerkat Meme (MEERKAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -9.65% שינוי מחיר (7D) +0.60% שינוי מחיר (7D) +0.60%

The Meerkat Meme (MEERKAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEERKAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEERKATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00208666, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEERKAT השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -9.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Meerkat Meme (MEERKAT) מידע שוק

שווי שוק $ 50.33K$ 50.33K $ 50.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.33K$ 50.33K $ 50.33K אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 999,668,896.172669 999,668,896.172669 999,668,896.172669

שווי השוק הנוכחי של The Meerkat Meme הוא $ 50.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEERKAT הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999668896.172669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.33K.