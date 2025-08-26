The Martian Dog (MARVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.14% שינוי מחיר (1D) -6.72% שינוי מחיר (7D) +0.95% שינוי מחיר (7D) +0.95%

The Martian Dog (MARVIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MARVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MARVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MARVIN השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Martian Dog (MARVIN) מידע שוק

שווי שוק $ 211.80K$ 211.80K $ 211.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 211.80K$ 211.80K $ 211.80K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Martian Dog הוא $ 211.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MARVIN הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 211.80K.