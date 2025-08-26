The Lokie Cabal (CABAL) מידע על מחיר (USD)

The Lokie Cabal (CABAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00290037. במהלך 24 השעות האחרונות, CABAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CABALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02006678, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171565.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CABAL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Lokie Cabal (CABAL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של The Lokie Cabal הוא $ 2.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CABAL הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999906891.326559. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.90M.