The Last Play (RETIRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00551669 $ 0.00551669 $ 0.00551669 24 שעות נמוך $ 0.01221452 $ 0.01221452 $ 0.01221452 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00551669$ 0.00551669 $ 0.00551669 גבוה 24 שעות $ 0.01221452$ 0.01221452 $ 0.01221452 שיא כל הזמנים $ 0.01624073$ 0.01624073 $ 0.01624073 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +8.92% שינוי מחיר (1D) +38.90% שינוי מחיר (7D) +109.33% שינוי מחיר (7D) +109.33%

The Last Play (RETIRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00780746. במהלך 24 השעות האחרונות, RETIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00551669 לבין שיא של $ 0.01221452, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01624073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETIRE השתנה ב +8.92% במהלך השעה האחרונה, +38.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+109.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Last Play (RETIRE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,825,607.390015 999,825,607.390015 999,825,607.390015

שווי השוק הנוכחי של The Last Play הוא $ 7.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETIRE הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999825607.390015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.