עוד על RETIRE

RETIRE מידע על מחיר

RETIRE אתר רשמי

RETIRE טוקניומיקה

RETIRE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Last Play סֵמֶל

The Last Play מחיר (RETIRE)

לא רשום

1 RETIRE ל USDמחיר חי:

$0.0078075
$0.0078075$0.0078075
+38.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The Last Play (RETIRE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:05:20 (UTC+8)

The Last Play (RETIRE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00551669
$ 0.00551669$ 0.00551669
24 שעות נמוך
$ 0.01221452
$ 0.01221452$ 0.01221452
גבוה 24 שעות

$ 0.00551669
$ 0.00551669$ 0.00551669

$ 0.01221452
$ 0.01221452$ 0.01221452

$ 0.01624073
$ 0.01624073$ 0.01624073

$ 0
$ 0$ 0

+8.92%

+38.90%

+109.33%

+109.33%

The Last Play (RETIRE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00780746. במהלך 24 השעות האחרונות, RETIRE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00551669 לבין שיא של $ 0.01221452, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETIREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01624073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETIRE השתנה ב +8.92% במהלך השעה האחרונה, +38.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+109.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Last Play (RETIRE) מידע שוק

$ 7.81M
$ 7.81M$ 7.81M

--
----

$ 7.81M
$ 7.81M$ 7.81M

999.83M
999.83M 999.83M

999,825,607.390015
999,825,607.390015 999,825,607.390015

שווי השוק הנוכחי של The Last Play הוא $ 7.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETIRE הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999825607.390015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81M.

The Last Play (RETIRE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Last Playל USDהיה $ +0.00218668.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Last Play ל USDהיה . $ +0.0290406243.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Last Play ל USDהיה $ +0.0179030179.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Last Playל USDהיה $ +0.006763479477253429.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00218668+38.90%
30 ימים$ +0.0290406243+371.96%
60 ימים$ +0.0179030179+229.31%
90 ימים$ +0.006763479477253429+647.85%

מה זהThe Last Play (RETIRE)

The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The Last Play (RETIRE) משאב

האתר הרשמי

The Last Playתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Last Play (RETIRE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Last Play (RETIRE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Last Play.

בדוק את The Last Play תחזית המחיר עכשיו‏!

RETIRE למטבעות מקומיים

The Last Play (RETIRE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Last Play (RETIRE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RETIRE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Last Play (RETIRE)

כמה שווה The Last Play (RETIRE) היום?
החי RETIREהמחיר ב USD הוא 0.00780746 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RETIRE ל USD?
המחיר הנוכחי של RETIRE ל USD הוא $ 0.00780746. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Last Play?
שווי השוק של RETIRE הוא $ 7.81M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RETIRE?
ההיצע במחזור של RETIRE הוא 999.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RETIRE?
‏‏RETIRE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01624073 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RETIRE?
RETIRE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RETIRE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RETIRE הוא -- USD.
האם RETIRE יעלה השנה?
RETIRE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RETIRE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:05:20 (UTC+8)

The Last Play (RETIRE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.