The Innovation Game (TIG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.829034 24 שעות נמוך $ 0.999253 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 4.3 המחיר הנמוך ביותר $ 0.116623 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -14.49% שינוי מחיר (7D) -7.86%

The Innovation Game (TIG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.854337. במהלך 24 השעות האחרונות, TIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.829034 לבין שיא של $ 0.999253, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.116623.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIG השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -14.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Innovation Game (TIG) מידע שוק

שווי שוק $ 20.47M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.05M אספקת מחזור 23.96M אספקה כוללת 45,707,270.60240656

שווי השוק הנוכחי של The Innovation Game הוא $ 20.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIG הוא 23.96M, עם היצע כולל של 45707270.60240656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.05M.