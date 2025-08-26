עוד על TIG

The Innovation Game סֵמֶל

The Innovation Game מחיר (TIG)

לא רשום

1 TIG ל USDמחיר חי:

-14.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The Innovation Game (TIG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:54:34 (UTC+8)

The Innovation Game (TIG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.23%

-14.49%

-7.86%

-7.86%

The Innovation Game (TIG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.854337. במהלך 24 השעות האחרונות, TIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.829034 לבין שיא של $ 0.999253, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.3, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.116623.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TIG השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -14.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Innovation Game (TIG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של The Innovation Game הוא $ 20.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TIG הוא 23.96M, עם היצע כולל של 45707270.60240656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.05M.

The Innovation Game (TIG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Innovation Gameל USDהיה $ -0.1448349017199523.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Innovation Game ל USDהיה . $ -0.5273032893.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Innovation Game ל USDהיה $ -0.0936291839.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Innovation Gameל USDהיה $ +0.71361480980408783.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.1448349017199523-14.49%
30 ימים$ -0.5273032893-61.72%
60 ימים$ -0.0936291839-10.95%
90 ימים$ +0.71361480980408783+507.11%

מה זהThe Innovation Game (TIG)

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

The Innovation Game (TIG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

The Innovation Gameתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Innovation Game (TIG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Innovation Game (TIG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Innovation Game.

בדוק את The Innovation Game תחזית המחיר עכשיו‏!

TIG למטבעות מקומיים

The Innovation Game (TIG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Innovation Game (TIG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TIG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Innovation Game (TIG)

כמה שווה The Innovation Game (TIG) היום?
החי TIGהמחיר ב USD הוא 0.854337 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TIG ל USD?
המחיר הנוכחי של TIG ל USD הוא $ 0.854337. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Innovation Game?
שווי השוק של TIG הוא $ 20.47M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TIG?
ההיצע במחזור של TIG הוא 23.96M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TIG?
‏‏TIG השיג מחיר שיא (ATH) של 4.3 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TIG?
TIG ‏‏רשם מחירATL של 0.116623 USD.
מהו נפח המסחר של TIG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TIG הוא -- USD.
האם TIG יעלה השנה?
TIG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TIG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:54:34 (UTC+8)

כתב ויתור

