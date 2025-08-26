עוד על ILLUSION

ILLUSION מידע על מחיר

ILLUSION מסמך לבן

ILLUSION אתר רשמי

ILLUSION טוקניומיקה

ILLUSION תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The ILLUSION Project סֵמֶל

The ILLUSION Project מחיר (ILLUSION)

לא רשום

1 ILLUSION ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The ILLUSION Project (ILLUSION) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:18:37 (UTC+8)

The ILLUSION Project (ILLUSION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.98%

+3.98%

The ILLUSION Project (ILLUSION) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ILLUSION נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ILLUSIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ILLUSION השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The ILLUSION Project (ILLUSION) מידע שוק

$ 7.55K
$ 7.55K$ 7.55K

--
----

$ 14.40K
$ 14.40K$ 14.40K

524.59M
524.59M 524.59M

999,866,040.059453
999,866,040.059453 999,866,040.059453

שווי השוק הנוכחי של The ILLUSION Project הוא $ 7.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ILLUSION הוא 524.59M, עם היצע כולל של 999866040.059453. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.40K.

The ILLUSION Project (ILLUSION) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The ILLUSION Projectל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe ILLUSION Project ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe ILLUSION Project ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The ILLUSION Projectל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-2.24%
60 ימים$ 0+24.38%
90 ימים$ 0--

מה זהThe ILLUSION Project (ILLUSION)

The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden race of alien refugees made of cosmic slime, lurking in the backend of the site.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The ILLUSION Project (ILLUSION) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

The ILLUSION Projectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The ILLUSION Project (ILLUSION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The ILLUSION Project (ILLUSION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The ILLUSION Project.

בדוק את The ILLUSION Project תחזית המחיר עכשיו‏!

ILLUSION למטבעות מקומיים

The ILLUSION Project (ILLUSION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The ILLUSION Project (ILLUSION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ILLUSION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The ILLUSION Project (ILLUSION)

כמה שווה The ILLUSION Project (ILLUSION) היום?
החי ILLUSIONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ILLUSION ל USD?
המחיר הנוכחי של ILLUSION ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The ILLUSION Project?
שווי השוק של ILLUSION הוא $ 7.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ILLUSION?
ההיצע במחזור של ILLUSION הוא 524.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ILLUSION?
‏‏ILLUSION השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ILLUSION?
ILLUSION ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ILLUSION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ILLUSION הוא -- USD.
האם ILLUSION יעלה השנה?
ILLUSION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ILLUSION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:18:37 (UTC+8)

The ILLUSION Project (ILLUSION) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.