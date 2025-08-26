עוד על HUSL

The HUSL סֵמֶל

The HUSL מחיר (HUSL)

לא רשום

1 HUSL ל USDמחיר חי:

$0.00099171
$0.00099171$0.00099171
+0.80%1D
mexc
USD
The HUSL (HUSL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:18:28 (UTC+8)

The HUSL (HUSL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00100181
$ 0.00100181$ 0.00100181
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100181
$ 0.00100181$ 0.00100181

$ 4.73
$ 4.73$ 4.73

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.89%

+0.26%

+0.26%

The HUSL (HUSL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HUSL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100181, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUSLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUSL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The HUSL (HUSL) מידע שוק

$ 0.40
$ 0.40$ 0.40

--
----

$ 69.42K
$ 69.42K$ 69.42K

404.00
404.00 404.00

70,000,000.0
70,000,000.0 70,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The HUSL הוא $ 0.40, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUSL הוא 404.00, עם היצע כולל של 70000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.42K.

The HUSL (HUSL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The HUSLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe HUSL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe HUSL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The HUSLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.89%
30 ימים$ 0+7.87%
60 ימים$ 0+7.29%
90 ימים$ 0--

מה זהThe HUSL (HUSL)

The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord."

The HUSL (HUSL) משאב

האתר הרשמי

The HUSLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The HUSL (HUSL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The HUSL (HUSL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The HUSL.

בדוק את The HUSL תחזית המחיר עכשיו‏!

HUSL למטבעות מקומיים

The HUSL (HUSL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The HUSL (HUSL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUSL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The HUSL (HUSL)

כמה שווה The HUSL (HUSL) היום?
החי HUSLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUSL ל USD?
המחיר הנוכחי של HUSL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The HUSL?
שווי השוק של HUSL הוא $ 0.40 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUSL?
ההיצע במחזור של HUSL הוא 404.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUSL?
‏‏HUSL השיג מחיר שיא (ATH) של 4.73 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUSL?
HUSL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HUSL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUSL הוא -- USD.
האם HUSL יעלה השנה?
HUSL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUSL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:18:28 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.