The HUSL (HUSL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00100181 $ 0.00100181 $ 0.00100181 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00100181$ 0.00100181 $ 0.00100181 שיא כל הזמנים $ 4.73$ 4.73 $ 4.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.89% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

The HUSL (HUSL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HUSL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100181, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUSLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUSL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The HUSL (HUSL) מידע שוק

שווי שוק $ 0.40$ 0.40 $ 0.40 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.42K$ 69.42K $ 69.42K אספקת מחזור 404.00 404.00 404.00 אספקה כוללת 70,000,000.0 70,000,000.0 70,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The HUSL הוא $ 0.40, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUSL הוא 404.00, עם היצע כולל של 70000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.42K.