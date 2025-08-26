the honest guy (THGUY) מידע על מחיר (USD)

the honest guy (THGUY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THGUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THGUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00101129, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THGUY השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -11.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

the honest guy (THGUY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של the honest guy הוא $ 51.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THGUY הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999911632.591065. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.98K.