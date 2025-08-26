עוד על THGUY

the honest guy סֵמֶל

the honest guy מחיר (THGUY)

1 THGUY ל USDמחיר חי:

-11.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
the honest guy (THGUY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:06:43 (UTC+8)

the honest guy (THGUY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00101129
$ 0.00101129$ 0.00101129

-0.49%

-11.41%

-4.88%

-4.88%

the honest guy (THGUY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THGUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THGUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00101129, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THGUY השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -11.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

the honest guy (THGUY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של the honest guy הוא $ 51.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THGUY הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999911632.591065. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.98K.

the honest guy (THGUY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של the honest guyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלthe honest guy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלthe honest guy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של the honest guyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.41%
30 ימים$ 0-14.91%
60 ימים$ 0-55.78%
90 ימים$ 0--

מה זהthe honest guy (THGUY)

AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions

the honest guy (THGUY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

the honest guyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה the honest guy (THGUY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות the honest guy (THGUY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור the honest guy.

בדוק את the honest guy תחזית המחיר עכשיו‏!

THGUY למטבעות מקומיים

the honest guy (THGUY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של the honest guy (THGUY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על THGUY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על the honest guy (THGUY)

כמה שווה the honest guy (THGUY) היום?
החי THGUYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי THGUY ל USD?
המחיר הנוכחי של THGUY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של the honest guy?
שווי השוק של THGUY הוא $ 51.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של THGUY?
ההיצע במחזור של THGUY הוא 999.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של THGUY?
‏‏THGUY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00101129 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של THGUY?
THGUY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של THGUY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור THGUY הוא -- USD.
האם THGUY יעלה השנה?
THGUY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את THGUY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
the honest guy (THGUY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

