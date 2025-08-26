the honest guy מחיר (THGUY)
the honest guy (THGUY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THGUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THGUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00101129, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, THGUY השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -11.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של the honest guy הוא $ 51.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THGUY הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999911632.591065. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.98K.
במהלך היום, השינוי במחיר של the honest guyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלthe honest guy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלthe honest guy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של the honest guyל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-11.41%
|30 ימים
|$ 0
|-14.91%
|60 ימים
|$ 0
|-55.78%
|90 ימים
|$ 0
|--
AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
