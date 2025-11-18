The Green Era מחיר היום

מחיר The Green Era (GREEN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000527, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GREEN ל USD הוא $ 0.00000527 לכל GREEN.

The Green Era כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,264.52, עם היצע במחזור של 998.37M GREEN. ב‑24 השעות האחרונות, GREEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00005745, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000518.

ביצועים לטווח קצר, GREEN נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Green Era (GREEN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K אספקת מחזור 998.37M 998.37M 998.37M אספקה כוללת 998,372,265.035687 998,372,265.035687 998,372,265.035687

שווי השוק הנוכחי של The Green Era הוא $ 5.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GREEN הוא 998.37M, עם היצע כולל של 998372265.035687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.26K.