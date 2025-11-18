the great extraction מחיר היום

מחיר the great extraction (TGE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000721, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TGE ל USD הוא $ 0.00000721 לכל TGE.

the great extraction כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,206.59, עם היצע במחזור של 999.38M TGE. ב‑24 השעות האחרונות, TGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00047701, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000702.

ביצועים לטווח קצר, TGE נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

the great extraction (TGE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.21K$ 7.21K $ 7.21K אספקת מחזור 999.38M 999.38M 999.38M אספקה כוללת 999,380,197.657624 999,380,197.657624 999,380,197.657624

