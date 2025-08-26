עוד על PTGC

The Grays Currency סֵמֶל

The Grays Currency מחיר (PTGC)

לא רשום

1 PTGC ל USDמחיר חי:

$0.00050367
$0.00050367$0.00050367
-10.60%1D
USD
The Grays Currency (PTGC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:54:27 (UTC+8)

The Grays Currency (PTGC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00047952
$ 0.00047952$ 0.00047952
24 שעות נמוך
$ 0.00056634
$ 0.00056634$ 0.00056634
גבוה 24 שעות

$ 0.00047952
$ 0.00047952$ 0.00047952

$ 0.00056634
$ 0.00056634$ 0.00056634

$ 0.00132623
$ 0.00132623$ 0.00132623

$ 0.00000217
$ 0.00000217$ 0.00000217

+0.42%

-11.26%

-25.26%

-25.26%

The Grays Currency (PTGC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00050067. במהלך 24 השעות האחרונות, PTGC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00047952 לבין שיא של $ 0.00056634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTGCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00132623, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTGC השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -11.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Grays Currency (PTGC) מידע שוק

$ 145.32M
$ 145.32M$ 145.32M

--
----

$ 145.32M
$ 145.32M$ 145.32M

291.05B
291.05B 291.05B

291,046,067,035.7114
291,046,067,035.7114 291,046,067,035.7114

שווי השוק הנוכחי של The Grays Currency הוא $ 145.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTGC הוא 291.05B, עם היצע כולל של 291046067035.7114. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.32M.

The Grays Currency (PTGC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Grays Currencyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Grays Currency ל USDהיה . $ -0.0001392202.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Grays Currency ל USDהיה $ +0.0004643457.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Grays Currencyל USDהיה $ +0.000097690587517415.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.26%
30 ימים$ -0.0001392202-27.80%
60 ימים$ +0.0004643457+92.74%
90 ימים$ +0.000097690587517415+24.24%

מה זהThe Grays Currency (PTGC)

1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.

The Grays Currency (PTGC) משאב

האתר הרשמי

The Grays Currencyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Grays Currency (PTGC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Grays Currency (PTGC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Grays Currency.

בדוק את The Grays Currency תחזית המחיר עכשיו‏!

PTGC למטבעות מקומיים

The Grays Currency (PTGC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Grays Currency (PTGC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PTGC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Grays Currency (PTGC)

כמה שווה The Grays Currency (PTGC) היום?
החי PTGCהמחיר ב USD הוא 0.00050067 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PTGC ל USD?
המחיר הנוכחי של PTGC ל USD הוא $ 0.00050067. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Grays Currency?
שווי השוק של PTGC הוא $ 145.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PTGC?
ההיצע במחזור של PTGC הוא 291.05B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PTGC?
‏‏PTGC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00132623 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PTGC?
PTGC ‏‏רשם מחירATL של 0.00000217 USD.
מהו נפח המסחר של PTGC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PTGC הוא -- USD.
האם PTGC יעלה השנה?
PTGC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PTGC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:54:27 (UTC+8)

