The Grays Currency (PTGC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00047952 $ 0.00047952 $ 0.00047952 24 שעות נמוך $ 0.00056634 $ 0.00056634 $ 0.00056634 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00047952$ 0.00047952 $ 0.00047952 גבוה 24 שעות $ 0.00056634$ 0.00056634 $ 0.00056634 שיא כל הזמנים $ 0.00132623$ 0.00132623 $ 0.00132623 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000217$ 0.00000217 $ 0.00000217 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -11.26% שינוי מחיר (7D) -25.26% שינוי מחיר (7D) -25.26%

The Grays Currency (PTGC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00050067. במהלך 24 השעות האחרונות, PTGC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00047952 לבין שיא של $ 0.00056634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTGCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00132623, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000217.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTGC השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -11.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Grays Currency (PTGC) מידע שוק

שווי שוק $ 145.32M$ 145.32M $ 145.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 145.32M$ 145.32M $ 145.32M אספקת מחזור 291.05B 291.05B 291.05B אספקה כוללת 291,046,067,035.7114 291,046,067,035.7114 291,046,067,035.7114

שווי השוק הנוכחי של The Grays Currency הוא $ 145.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTGC הוא 291.05B, עם היצע כולל של 291046067035.7114. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.32M.