מחיר The Final Quarter (Q4) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001901, עם שינוי של 3.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ Q4 ל USD הוא $ 0.00001901 לכל Q4.

The Final Quarter כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,002.99, עם היצע במחזור של 999.46M Q4. ב‑24 השעות האחרונות, Q4 סחר בין $ 0.00001818 (נמוך) ל $ 0.00001999 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00089243, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001818.

ביצועים לטווח קצר, Q4 נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו -41.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Final Quarter (Q4) מידע שוק

שווי שוק $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K אספקת מחזור 999.46M 999.46M 999.46M אספקה כוללת 999,459,664.463612 999,459,664.463612 999,459,664.463612

שווי השוק הנוכחי של The Final Quarter הוא $ 19.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של Q4 הוא 999.46M, עם היצע כולל של 999459664.463612. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.00K.