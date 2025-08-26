THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.006008$ 0.006008 $ 0.006008 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) -17.44% שינוי מחיר (7D) -4.36% שינוי מחיר (7D) -4.36%

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHITCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHITCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.006008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHITCOIN השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -17.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THE FINAL BITCOIN (SHITCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 32.77K$ 32.77K $ 32.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.77K$ 32.77K $ 32.77K אספקת מחזור 978.40M 978.40M 978.40M אספקה כוללת 978,404,422.214477 978,404,422.214477 978,404,422.214477

שווי השוק הנוכחי של THE FINAL BITCOIN הוא $ 32.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHITCOIN הוא 978.40M, עם היצע כולל של 978404422.214477. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.77K.