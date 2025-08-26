עוד על $TES

The Eid Sheep סֵמֶל

The Eid Sheep מחיר ($TES)

לא רשום

1 $TES ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
The Eid Sheep ($TES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:18:18 (UTC+8)

The Eid Sheep ($TES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

The Eid Sheep ($TES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Eid Sheep ($TES) מידע שוק

$ 4.06K
$ 4.06K$ 4.06K

--
----

$ 4.06K
$ 4.06K$ 4.06K

999.75M
999.75M 999.75M

999,754,092.854892
999,754,092.854892 999,754,092.854892

שווי השוק הנוכחי של The Eid Sheep הוא $ 4.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TES הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999754092.854892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.06K.

The Eid Sheep ($TES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Eid Sheepל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Eid Sheep ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Eid Sheep ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Eid Sheepל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-1.79%
60 ימים$ 0-50.08%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Eid Sheep ($TES)

$TES – The Eid Sheep: Building the Future of Play-to-Earn 🐏🚀 In a sea of memecoins and fleeting hype, $TES emerges with real purpose — a utility token designed to power the next era of blockchain gaming 🎮🌎. At the heart of $TES is an immersive, farm-based P2E game where players can: 🌾 Cultivate and expand their farms 💰 Earn and instantly withdraw tokens 🏆 Compete in exciting tournaments 🤝 Collaborate with friends for greater rewards

The Eid Sheep ($TES) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

The Eid Sheepתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Eid Sheep ($TES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Eid Sheep ($TES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Eid Sheep.

בדוק את The Eid Sheep תחזית המחיר עכשיו‏!

$TES למטבעות מקומיים

The Eid Sheep ($TES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Eid Sheep ($TES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $TES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Eid Sheep ($TES)

כמה שווה The Eid Sheep ($TES) היום?
החי $TESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $TES ל USD?
המחיר הנוכחי של $TES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Eid Sheep?
שווי השוק של $TES הוא $ 4.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $TES?
ההיצע במחזור של $TES הוא 999.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $TES?
‏‏$TES השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $TES?
$TES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $TES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $TES הוא -- USD.
האם $TES יעלה השנה?
$TES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $TES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
The Eid Sheep ($TES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

