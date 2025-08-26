The Eid Sheep ($TES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

The Eid Sheep ($TES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $TES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Eid Sheep ($TES) מידע שוק

שווי שוק $ 4.06K$ 4.06K $ 4.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.06K$ 4.06K $ 4.06K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,754,092.854892 999,754,092.854892 999,754,092.854892

שווי השוק הנוכחי של The Eid Sheep הוא $ 4.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TES הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999754092.854892. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.06K.