THE EAR STAYS ON (EAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00238649$ 0.00238649 $ 0.00238649 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.45% שינוי מחיר (7D) +4.64% שינוי מחיר (7D) +4.64%

THE EAR STAYS ON (EAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00238649, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THE EAR STAYS ON (EAR) מידע שוק

שווי שוק $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.25K$ 40.25K $ 40.25K אספקת מחזור 990.00M 990.00M 990.00M אספקה כוללת 989,996,871.0 989,996,871.0 989,996,871.0

שווי השוק הנוכחי של THE EAR STAYS ON הוא $ 40.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EAR הוא 990.00M, עם היצע כולל של 989996871.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.25K.