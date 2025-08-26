עוד על EAR

EAR מידע על מחיר

EAR אתר רשמי

EAR טוקניומיקה

EAR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

THE EAR STAYS ON סֵמֶל

THE EAR STAYS ON מחיר (EAR)

לא רשום

1 EAR ל USDמחיר חי:

--
----
-2.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
THE EAR STAYS ON (EAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:46:59 (UTC+8)

THE EAR STAYS ON (EAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00238649
$ 0.00238649$ 0.00238649

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.45%

+4.64%

+4.64%

THE EAR STAYS ON (EAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00238649, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THE EAR STAYS ON (EAR) מידע שוק

$ 40.25K
$ 40.25K$ 40.25K

--
----

$ 40.25K
$ 40.25K$ 40.25K

990.00M
990.00M 990.00M

989,996,871.0
989,996,871.0 989,996,871.0

שווי השוק הנוכחי של THE EAR STAYS ON הוא $ 40.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EAR הוא 990.00M, עם היצע כולל של 989996871.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.25K.

THE EAR STAYS ON (EAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של THE EAR STAYS ONל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTHE EAR STAYS ON ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTHE EAR STAYS ON ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של THE EAR STAYS ONל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.45%
30 ימים$ 0-4.58%
60 ימים$ 0-3.76%
90 ימים$ 0--

מה זהTHE EAR STAYS ON (EAR)

After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

THE EAR STAYS ON (EAR) משאב

האתר הרשמי

THE EAR STAYS ONתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה THE EAR STAYS ON (EAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THE EAR STAYS ON (EAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THE EAR STAYS ON.

בדוק את THE EAR STAYS ON תחזית המחיר עכשיו‏!

EAR למטבעות מקומיים

THE EAR STAYS ON (EAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של THE EAR STAYS ON (EAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על THE EAR STAYS ON (EAR)

כמה שווה THE EAR STAYS ON (EAR) היום?
החי EARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EAR ל USD?
המחיר הנוכחי של EAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של THE EAR STAYS ON?
שווי השוק של EAR הוא $ 40.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EAR?
ההיצע במחזור של EAR הוא 990.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EAR?
‏‏EAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00238649 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EAR?
EAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EAR הוא -- USD.
האם EAR יעלה השנה?
EAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:46:59 (UTC+8)

THE EAR STAYS ON (EAR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.