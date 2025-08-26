The dev is an Ape (APEDEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00101993$ 0.00101993 $ 0.00101993 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +14.21% שינוי מחיר (7D) +14.21%

The dev is an Ape (APEDEV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APEDEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APEDEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00101993, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APEDEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The dev is an Ape (APEDEV) מידע שוק

שווי שוק $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.79K$ 18.79K $ 18.79K אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M אספקה כוללת 999,678,232.64215 999,678,232.64215 999,678,232.64215

שווי השוק הנוכחי של The dev is an Ape הוא $ 18.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APEDEV הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999678232.64215. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.79K.