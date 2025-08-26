עוד על BBYDEV

The Dev is a Baby סֵמֶל

The Dev is a Baby מחיר (BBYDEV)

לא רשום

+1.10%1D
The Dev is a Baby (BBYDEV) טבלת מחירים חיה
The Dev is a Baby (BBYDEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.15%

+8.16%

+8.16%

The Dev is a Baby (BBYDEV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BBYDEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBYDEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBYDEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.16% ב-7 הימים האחרונים.

The Dev is a Baby (BBYDEV) מידע שוק

$ 10.02K
$ 10.02K$ 10.02K

--
----

$ 10.02K
$ 10.02K$ 10.02K

932.33M
932.33M 932.33M

932,327,395.139242
932,327,395.139242 932,327,395.139242

שווי השוק הנוכחי של The Dev is a Baby הוא $ 10.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBYDEV הוא 932.33M, עם היצע כולל של 932327395.139242. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.02K.

The Dev is a Baby (BBYDEV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Dev is a Babyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Dev is a Baby ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Dev is a Baby ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Dev is a Babyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.15%
30 ימים$ 0-3.16%
60 ימים$ 0+22.60%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Dev is a Baby (BBYDEV)

The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger.

The Dev is a Baby (BBYDEV) משאב

האתר הרשמי

The Dev is a Babyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Dev is a Baby (BBYDEV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Dev is a Baby (BBYDEV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Dev is a Baby.

בדוק את The Dev is a Baby תחזית המחיר עכשיו‏!

BBYDEV למטבעות מקומיים

The Dev is a Baby (BBYDEV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Dev is a Baby (BBYDEV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BBYDEV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Dev is a Baby (BBYDEV)

כמה שווה The Dev is a Baby (BBYDEV) היום?
החי BBYDEVהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BBYDEV ל USD?
המחיר הנוכחי של BBYDEV ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Dev is a Baby?
שווי השוק של BBYDEV הוא $ 10.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BBYDEV?
ההיצע במחזור של BBYDEV הוא 932.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BBYDEV?
‏‏BBYDEV השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BBYDEV?
BBYDEV ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BBYDEV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BBYDEV הוא -- USD.
האם BBYDEV יעלה השנה?
BBYDEV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BBYDEV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:18:07 (UTC+8)

