The Dev is a Baby (BBYDEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +1.15% שינוי מחיר (7D) +8.16% שינוי מחיר (7D) +8.16%

The Dev is a Baby (BBYDEV) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BBYDEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBYDEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBYDEV השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Dev is a Baby (BBYDEV) מידע שוק

שווי שוק $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K אספקת מחזור 932.33M 932.33M 932.33M אספקה כוללת 932,327,395.139242 932,327,395.139242 932,327,395.139242

שווי השוק הנוכחי של The Dev is a Baby הוא $ 10.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBYDEV הוא 932.33M, עם היצע כולל של 932327395.139242. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.02K.