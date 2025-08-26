עוד על CORGIB

The Corgi of PolkaBridge סֵמֶל

The Corgi of PolkaBridge מחיר (CORGIB)

לא רשום

1 CORGIB ל USDמחיר חי:

--
----
-2.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:46:41 (UTC+8)

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-2.46%

+1.45%

+1.45%

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGIB השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) מידע שוק

$ 32.45K
$ 32.45K$ 32.45K

--
----

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

30.66T
30.66T 30.66T

54,000,000,000,000.0
54,000,000,000,000.0 54,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Corgi of PolkaBridge הוא $ 32.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGIB הוא 30.66T, עם היצע כולל של 54000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.15K.

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Corgi of PolkaBridgeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Corgi of PolkaBridge ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Corgi of PolkaBridge ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Corgi of PolkaBridgeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.46%
30 ימים$ 0-2.10%
60 ימים$ 0+18.07%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) משאב

האתר הרשמי

The Corgi of PolkaBridgeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Corgi of PolkaBridge.

בדוק את The Corgi of PolkaBridge תחזית המחיר עכשיו‏!

CORGIB למטבעות מקומיים

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CORGIB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

כמה שווה The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) היום?
החי CORGIBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CORGIB ל USD?
המחיר הנוכחי של CORGIB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Corgi of PolkaBridge?
שווי השוק של CORGIB הוא $ 32.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CORGIB?
ההיצע במחזור של CORGIB הוא 30.66T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CORGIB?
‏‏CORGIB השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CORGIB?
CORGIB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CORGIB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CORGIB הוא -- USD.
האם CORGIB יעלה השנה?
CORGIB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CORGIB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:46:41 (UTC+8)

