The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -2.46% שינוי מחיר (7D) +1.45% שינוי מחיר (7D) +1.45%

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CORGIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CORGIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CORGIB השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -2.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) מידע שוק

שווי שוק $ 32.45K$ 32.45K $ 32.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.15K$ 57.15K $ 57.15K אספקת מחזור 30.66T 30.66T 30.66T אספקה כוללת 54,000,000,000,000.0 54,000,000,000,000.0 54,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Corgi of PolkaBridge הוא $ 32.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CORGIB הוא 30.66T, עם היצע כולל של 54000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.15K.