עוד על COC

COC מידע על מחיר

COC אתר רשמי

COC טוקניומיקה

COC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Cocktailbar סֵמֶל

The Cocktailbar מחיר (COC)

לא רשום

1 COC ל USDמחיר חי:

$12.74
$12.74$12.74
-3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The Cocktailbar (COC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:48:17 (UTC+8)

The Cocktailbar (COC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 12.64
$ 12.64$ 12.64
24 שעות נמוך
$ 13.2
$ 13.2$ 13.2
גבוה 24 שעות

$ 12.64
$ 12.64$ 12.64

$ 13.2
$ 13.2$ 13.2

$ 787.22
$ 787.22$ 787.22

$ 0.70932
$ 0.70932$ 0.70932

--

-3.22%

+5.82%

+5.82%

The Cocktailbar (COC) המחיר בזמן אמת של הוא $12.74. במהלך 24 השעות האחרונות, COC נסחר בטווח שבין שפל של $ 12.64 לבין שיא של $ 13.2, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 787.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.70932.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Cocktailbar (COC) מידע שוק

$ 637.14K
$ 637.14K$ 637.14K

--
----

$ 637.14K
$ 637.14K$ 637.14K

50.00K
50.00K 50.00K

50,000.0
50,000.0 50,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Cocktailbar הוא $ 637.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COC הוא 50.00K, עם היצע כולל של 50000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 637.14K.

The Cocktailbar (COC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Cocktailbarל USDהיה $ -0.4249786048411.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Cocktailbar ל USDהיה . $ +5.8331950040.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Cocktailbar ל USDהיה $ +16.6704912920.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Cocktailbarל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.4249786048411-3.22%
30 ימים$ +5.8331950040+45.79%
60 ימים$ +16.6704912920+130.85%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Cocktailbar (COC)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The Cocktailbar (COC) משאב

האתר הרשמי

The Cocktailbarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Cocktailbar (COC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Cocktailbar (COC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Cocktailbar.

בדוק את The Cocktailbar תחזית המחיר עכשיו‏!

COC למטבעות מקומיים

The Cocktailbar (COC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Cocktailbar (COC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Cocktailbar (COC)

כמה שווה The Cocktailbar (COC) היום?
החי COCהמחיר ב USD הוא 12.74 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COC ל USD?
המחיר הנוכחי של COC ל USD הוא $ 12.74. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Cocktailbar?
שווי השוק של COC הוא $ 637.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COC?
ההיצע במחזור של COC הוא 50.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COC?
‏‏COC השיג מחיר שיא (ATH) של 787.22 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COC?
COC ‏‏רשם מחירATL של 0.70932 USD.
מהו נפח המסחר של COC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COC הוא -- USD.
האם COC יעלה השנה?
COC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:48:17 (UTC+8)

The Cocktailbar (COC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.