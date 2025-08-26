The Cocktailbar (COC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 12.64 $ 12.64 $ 12.64 24 שעות נמוך $ 13.2 $ 13.2 $ 13.2 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 12.64$ 12.64 $ 12.64 גבוה 24 שעות $ 13.2$ 13.2 $ 13.2 שיא כל הזמנים $ 787.22$ 787.22 $ 787.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.70932$ 0.70932 $ 0.70932 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.22% שינוי מחיר (7D) +5.82% שינוי מחיר (7D) +5.82%

The Cocktailbar (COC) המחיר בזמן אמת של הוא $12.74. במהלך 24 השעות האחרונות, COC נסחר בטווח שבין שפל של $ 12.64 לבין שיא של $ 13.2, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 787.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.70932.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Cocktailbar (COC) מידע שוק

שווי שוק $ 637.14K$ 637.14K $ 637.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 637.14K$ 637.14K $ 637.14K אספקת מחזור 50.00K 50.00K 50.00K אספקה כוללת 50,000.0 50,000.0 50,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Cocktailbar הוא $ 637.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COC הוא 50.00K, עם היצע כולל של 50000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 637.14K.