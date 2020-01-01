The Breadverse (BREAD) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי The Breadverse (BREAD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

The Breadverse (BREAD) מידע

$BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions.

אתר רשמי:
https://breadverse.fun
מסמך לבן:
https://breadverse.fun/pages/breadverse-official-whitepaper

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור The Breadverse (BREAD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 21.82K
ההיצע הכולל:
$ 849.94M
אספקה במחזור:
$ 849.94M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 21.82K
שיא כל הזמנים:
$ 0
שפל כל הזמנים:
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
The Breadverse (BREAD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של The Breadverse (BREAD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BREAD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BREADהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BREADטוקניומיקה, חקרו אתBREADהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

