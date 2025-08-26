The Breadverse (BREAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) -15.62% שינוי מחיר (7D) -15.62%

The Breadverse (BREAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BREAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BREADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BREAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Breadverse (BREAD) מידע שוק

שווי שוק $ 20.33K$ 20.33K $ 20.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.33K$ 20.33K $ 20.33K אספקת מחזור 849.94M 849.94M 849.94M אספקה כוללת 849,943,894.263907 849,943,894.263907 849,943,894.263907

שווי השוק הנוכחי של The Breadverse הוא $ 20.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BREAD הוא 849.94M, עם היצע כולל של 849943894.263907. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.33K.