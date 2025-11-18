The book of SOL מחיר היום

מחיר The book of SOL (SCRIPT) בזמן אמת היום הוא $ 0.000072, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCRIPT ל USD הוא $ 0.000072 לכל SCRIPT.

The book of SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,395, עם היצע במחזור של 699.94M SCRIPT. ב‑24 השעות האחרונות, SCRIPT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00043616, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007054.

ביצועים לטווח קצר, SCRIPT נע ב -- בשעה האחרונה ו -13.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The book of SOL (SCRIPT) מידע שוק

שווי שוק $ 50.40K$ 50.40K $ 50.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.40K$ 50.40K $ 50.40K אספקת מחזור 699.94M 699.94M 699.94M אספקה כוללת 699,941,488.409202 699,941,488.409202 699,941,488.409202

שווי השוק הנוכחי של The book of SOL הוא $ 50.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCRIPT הוא 699.94M, עם היצע כולל של 699941488.409202. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.40K.