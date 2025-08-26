the black sheep (SHIGGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00126273
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.57%
שינוי מחיר (1D) -5.39%
שינוי מחיר (7D) -1.77%

the black sheep (SHIGGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIGGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIGGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00126273, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIGGA השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -5.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

the black sheep (SHIGGA) מידע שוק

שווי שוק $ 18.56K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.56K
אספקת מחזור 998.67M
אספקה כוללת 998,671,495.999556

שווי השוק הנוכחי של the black sheep הוא $ 18.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIGGA הוא 998.67M, עם היצע כולל של 998671495.999556. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.56K.