עוד על SHIGGA

SHIGGA מידע על מחיר

SHIGGA אתר רשמי

SHIGGA טוקניומיקה

SHIGGA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

the black sheep סֵמֶל

the black sheep מחיר (SHIGGA)

לא רשום

1 SHIGGA ל USDמחיר חי:

--
----
-5.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
the black sheep (SHIGGA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:46:27 (UTC+8)

the black sheep (SHIGGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00126273
$ 0.00126273$ 0.00126273

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-5.39%

-1.77%

-1.77%

the black sheep (SHIGGA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIGGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIGGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00126273, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIGGA השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -5.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

the black sheep (SHIGGA) מידע שוק

$ 18.56K
$ 18.56K$ 18.56K

--
----

$ 18.56K
$ 18.56K$ 18.56K

998.67M
998.67M 998.67M

998,671,495.999556
998,671,495.999556 998,671,495.999556

שווי השוק הנוכחי של the black sheep הוא $ 18.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIGGA הוא 998.67M, עם היצע כולל של 998671495.999556. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.56K.

the black sheep (SHIGGA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של the black sheepל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלthe black sheep ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלthe black sheep ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של the black sheepל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.39%
30 ימים$ 0-2.72%
60 ימים$ 0+10.31%
90 ימים$ 0--

מה זהthe black sheep (SHIGGA)

Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

the black sheep (SHIGGA) משאב

האתר הרשמי

the black sheepתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה the black sheep (SHIGGA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות the black sheep (SHIGGA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור the black sheep.

בדוק את the black sheep תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIGGA למטבעות מקומיים

the black sheep (SHIGGA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של the black sheep (SHIGGA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIGGA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על the black sheep (SHIGGA)

כמה שווה the black sheep (SHIGGA) היום?
החי SHIGGAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIGGA ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIGGA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של the black sheep?
שווי השוק של SHIGGA הוא $ 18.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIGGA?
ההיצע במחזור של SHIGGA הוא 998.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIGGA?
‏‏SHIGGA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00126273 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIGGA?
SHIGGA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHIGGA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIGGA הוא -- USD.
האם SHIGGA יעלה השנה?
SHIGGA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIGGA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:46:27 (UTC+8)

the black sheep (SHIGGA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.