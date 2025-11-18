The Bitcoin Mascot מחיר היום

מחיר The Bitcoin Mascot (BITTY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00317776, עם שינוי של 19.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BITTY ל USD הוא $ 0.00317776 לכל BITTY.

The Bitcoin Mascot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,184,875, עם היצע במחזור של 999.34M BITTY. ב‑24 השעות האחרונות, BITTY סחר בין $ 0.002967 (נמוך) ל $ 0.00402115 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0200771, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BITTY נע ב -6.25% בשעה האחרונה ו +51.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Bitcoin Mascot (BITTY) מידע שוק

שווי שוק $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M אספקת מחזור 999.34M 999.34M 999.34M אספקה כוללת 999,344,167.476128 999,344,167.476128 999,344,167.476128

שווי השוק הנוכחי של The Bitcoin Mascot הוא $ 3.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BITTY הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999344167.476128. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.18M.