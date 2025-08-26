The Bitcoin Killa (KILLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.74 $ 1.74 $ 1.74 24 שעות נמוך $ 1.92 $ 1.92 $ 1.92 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 גבוה 24 שעות $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 שיא כל הזמנים $ 38.26$ 38.26 $ 38.26 המחיר הנמוך ביותר $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.90% שינוי מחיר (7D) +5.15% שינוי מחיר (7D) +5.15%

The Bitcoin Killa (KILLA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.76. במהלך 24 השעות האחרונות, KILLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.74 לבין שיא של $ 1.92, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KILLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 38.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.61.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KILLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Bitcoin Killa (KILLA) מידע שוק

שווי שוק $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.01K$ 37.01K $ 37.01K אספקת מחזור 21.00K 21.00K 21.00K אספקה כוללת 20,999.86 20,999.86 20,999.86

שווי השוק הנוכחי של The Bitcoin Killa הוא $ 37.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KILLA הוא 21.00K, עם היצע כולל של 20999.86. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.01K.