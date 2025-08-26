עוד על KILLA

The Bitcoin Killa סֵמֶל

The Bitcoin Killa מחיר (KILLA)

לא רשום

1 KILLA ל USDמחיר חי:

$1.76
$1.76$1.76
-7.90%1D
USD
The Bitcoin Killa (KILLA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:28:07 (UTC+8)

The Bitcoin Killa (KILLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.74
$ 1.74$ 1.74
24 שעות נמוך
$ 1.92
$ 1.92$ 1.92
גבוה 24 שעות

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

$ 38.26
$ 38.26$ 38.26

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

--

-7.90%

+5.15%

+5.15%

The Bitcoin Killa (KILLA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.76. במהלך 24 השעות האחרונות, KILLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.74 לבין שיא של $ 1.92, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KILLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 38.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.61.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KILLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.15% ב-7 הימים האחרונים.

The Bitcoin Killa (KILLA) מידע שוק

$ 37.01K
$ 37.01K$ 37.01K

--
----

$ 37.01K
$ 37.01K$ 37.01K

21.00K
21.00K 21.00K

20,999.86
20,999.86 20,999.86

שווי השוק הנוכחי של The Bitcoin Killa הוא $ 37.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KILLA הוא 21.00K, עם היצע כולל של 20999.86. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.01K.

The Bitcoin Killa (KILLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Bitcoin Killaל USDהיה $ -0.151379491377505.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Bitcoin Killa ל USDהיה . $ -0.4132298720.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Bitcoin Killa ל USDהיה $ -0.5997096160.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Bitcoin Killaל USDהיה $ -1.501310766031879.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.151379491377505-7.90%
30 ימים$ -0.4132298720-23.47%
60 ימים$ -0.5997096160-34.07%
90 ימים$ -1.501310766031879-46.03%

מה זהThe Bitcoin Killa (KILLA)

We are the lowest supply memecoin with only 21,000 max supply. Our mission is to overtake Bitcoin's price per token through our low supply and the support of our growing community.

The Bitcoin Killa (KILLA) משאב

האתר הרשמי

The Bitcoin Killaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Bitcoin Killa (KILLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Bitcoin Killa (KILLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Bitcoin Killa.

בדוק את The Bitcoin Killa תחזית המחיר עכשיו‏!

KILLA למטבעות מקומיים

The Bitcoin Killa (KILLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Bitcoin Killa (KILLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KILLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Bitcoin Killa (KILLA)

כמה שווה The Bitcoin Killa (KILLA) היום?
החי KILLAהמחיר ב USD הוא 1.76 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KILLA ל USD?
המחיר הנוכחי של KILLA ל USD הוא $ 1.76. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Bitcoin Killa?
שווי השוק של KILLA הוא $ 37.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KILLA?
ההיצע במחזור של KILLA הוא 21.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KILLA?
‏‏KILLA השיג מחיר שיא (ATH) של 38.26 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KILLA?
KILLA ‏‏רשם מחירATL של 1.61 USD.
מהו נפח המסחר של KILLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KILLA הוא -- USD.
האם KILLA יעלה השנה?
KILLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KILLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:28:07 (UTC+8)

The Bitcoin Killa (KILLA) עדכונים חשובים מהתעשייה

