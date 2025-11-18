The Best Website Ever מחיר היום

מחיר The Best Website Ever (BWE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BWE ל USD הוא -- לכל BWE.

The Best Website Ever כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,776.59, עם היצע במחזור של 991.92M BWE. ב‑24 השעות האחרונות, BWE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00212334, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BWE נע ב +0.22% בשעה האחרונה ו -15.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Best Website Ever (BWE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K אספקת מחזור 991.92M 991.92M 991.92M אספקה כוללת 991,916,233.126124 991,916,233.126124 991,916,233.126124

שווי השוק הנוכחי של The Best Website Ever הוא $ 7.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BWE הוא 991.92M, עם היצע כולל של 991916233.126124. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.78K.