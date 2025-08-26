The Baby Cheetah (ZOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00264846$ 0.00264846 $ 0.00264846 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -6.65% שינוי מחיר (7D) +0.10% שינוי מחיר (7D) +0.10%

The Baby Cheetah (ZOLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00264846, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZOLA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Baby Cheetah (ZOLA) מידע שוק

שווי שוק $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.32K$ 23.32K $ 23.32K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,814,044.0 999,814,044.0 999,814,044.0

שווי השוק הנוכחי של The Baby Cheetah הוא $ 23.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOLA הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999814044.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.32K.