The Baby Cheetah סֵמֶל

The Baby Cheetah מחיר (ZOLA)

1 ZOLA ל USDמחיר חי:

-6.60%1D
The Baby Cheetah (ZOLA) טבלת מחירים חיה
The Baby Cheetah (ZOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00264846
$ 0.00264846$ 0.00264846

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-6.65%

+0.10%

+0.10%

The Baby Cheetah (ZOLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00264846, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZOLA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Baby Cheetah (ZOLA) מידע שוק

$ 23.32K
$ 23.32K$ 23.32K

--
----

$ 23.32K
$ 23.32K$ 23.32K

999.81M
999.81M 999.81M

999,814,044.0
999,814,044.0 999,814,044.0

שווי השוק הנוכחי של The Baby Cheetah הוא $ 23.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZOLA הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999814044.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.32K.

The Baby Cheetah (ZOLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Baby Cheetahל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Baby Cheetah ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Baby Cheetah ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Baby Cheetahל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.65%
30 ימים$ 0-87.94%
60 ימים$ 0-90.41%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Baby Cheetah (ZOLA)

Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The Baby Cheetah (ZOLA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

The Baby Cheetahתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Baby Cheetah (ZOLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Baby Cheetah (ZOLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Baby Cheetah.

בדוק את The Baby Cheetah תחזית המחיר עכשיו‏!

ZOLA למטבעות מקומיים

The Baby Cheetah (ZOLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Baby Cheetah (ZOLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZOLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Baby Cheetah (ZOLA)

כמה שווה The Baby Cheetah (ZOLA) היום?
החי ZOLAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZOLA ל USD?
המחיר הנוכחי של ZOLA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Baby Cheetah?
שווי השוק של ZOLA הוא $ 23.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZOLA?
ההיצע במחזור של ZOLA הוא 999.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZOLA?
‏‏ZOLA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00264846 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZOLA?
ZOLA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZOLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZOLA הוא -- USD.
האם ZOLA יעלה השנה?
ZOLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZOLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
The Baby Cheetah (ZOLA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.