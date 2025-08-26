The AntiShifty ($ANTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00350201$ 0.00350201 $ 0.00350201 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -2.04% שינוי מחיר (7D) +4.11% שינוי מחיר (7D) +4.11%

The AntiShifty ($ANTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ANTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ANTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00350201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ANTY השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The AntiShifty ($ANTY) מידע שוק

שווי שוק $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.69K$ 23.69K $ 23.69K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,753,135.785845 999,753,135.785845 999,753,135.785845

שווי השוק הנוכחי של The AntiShifty הוא $ 23.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ANTY הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999753135.785845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.69K.