The AntiShifty סֵמֶל

The AntiShifty מחיר ($ANTY)

לא רשום

1 $ANTY ל USDמחיר חי:

--
----
-2.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The AntiShifty ($ANTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:46:17 (UTC+8)

The AntiShifty ($ANTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350201
$ 0.00350201$ 0.00350201

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

-2.04%

+4.11%

+4.11%

The AntiShifty ($ANTY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $ANTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $ANTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00350201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $ANTY השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -2.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The AntiShifty ($ANTY) מידע שוק

$ 23.69K
$ 23.69K$ 23.69K

--
----

$ 23.69K
$ 23.69K$ 23.69K

999.75M
999.75M 999.75M

999,753,135.785845
999,753,135.785845 999,753,135.785845

שווי השוק הנוכחי של The AntiShifty הוא $ 23.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $ANTY הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999753135.785845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.69K.

The AntiShifty ($ANTY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The AntiShiftyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe AntiShifty ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe AntiShifty ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The AntiShiftyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.04%
30 ימים$ 0-2.63%
60 ימים$ 0+0.09%
90 ימים$ 0--

מה זהThe AntiShifty ($ANTY)

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The AntiShifty ($ANTY) משאב

האתר הרשמי

The AntiShiftyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The AntiShifty ($ANTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The AntiShifty ($ANTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The AntiShifty.

בדוק את The AntiShifty תחזית המחיר עכשיו‏!

$ANTY למטבעות מקומיים

The AntiShifty ($ANTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The AntiShifty ($ANTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $ANTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The AntiShifty ($ANTY)

כמה שווה The AntiShifty ($ANTY) היום?
החי $ANTYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $ANTY ל USD?
המחיר הנוכחי של $ANTY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The AntiShifty?
שווי השוק של $ANTY הוא $ 23.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $ANTY?
ההיצע במחזור של $ANTY הוא 999.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $ANTY?
‏‏$ANTY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00350201 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $ANTY?
$ANTY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $ANTY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $ANTY הוא -- USD.
האם $ANTY יעלה השנה?
$ANTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $ANTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.