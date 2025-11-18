The Amazing Digital Circus מחיר היום

מחיר The Amazing Digital Circus (TADC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002414, עם שינוי של 13.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TADC ל USD הוא $ 0.00002414 לכל TADC.

The Amazing Digital Circus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,140, עם היצע במחזור של 999.95M TADC. ב‑24 השעות האחרונות, TADC סחר בין $ 0.00001932 (נמוך) ל $ 0.00002428 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00084215, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001835.

ביצועים לטווח קצר, TADC נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -1.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Amazing Digital Circus (TADC) מידע שוק

שווי שוק $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,949,045.326007 999,949,045.326007 999,949,045.326007

שווי השוק הנוכחי של The Amazing Digital Circus הוא $ 24.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TADC הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999949045.326007. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.14K.