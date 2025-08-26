Thats Crazy (CRAZY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -6.34% שינוי מחיר (7D) -0.23% שינוי מחיר (7D) -0.23%

Thats Crazy (CRAZY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAZY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAZYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAZY השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -6.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thats Crazy (CRAZY) מידע שוק

שווי שוק $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,993,232.44 999,993,232.44 999,993,232.44

שווי השוק הנוכחי של Thats Crazy הוא $ 7.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAZY הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993232.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.79K.