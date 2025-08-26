עוד על CRAZY

Thats Crazy סֵמֶל

Thats Crazy מחיר (CRAZY)

לא רשום

1 CRAZY ל USDמחיר חי:

--
----
-6.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Thats Crazy (CRAZY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:05:32 (UTC+8)

Thats Crazy (CRAZY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-6.34%

-0.23%

-0.23%

Thats Crazy (CRAZY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CRAZY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRAZYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRAZY השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -6.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thats Crazy (CRAZY) מידע שוק

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

--
----

$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,232.44
999,993,232.44 999,993,232.44

שווי השוק הנוכחי של Thats Crazy הוא $ 7.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRAZY הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999993232.44. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.79K.

Thats Crazy (CRAZY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Thats Crazyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThats Crazy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThats Crazy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Thats Crazyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.34%
30 ימים$ 0-5.07%
60 ימים$ 0+15.63%
90 ימים$ 0--

מה זהThats Crazy (CRAZY)

Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood. We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Thats Crazy (CRAZY) משאב

האתר הרשמי

Thats Crazyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Thats Crazy (CRAZY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Thats Crazy (CRAZY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Thats Crazy.

בדוק את Thats Crazy תחזית המחיר עכשיו‏!

CRAZY למטבעות מקומיים

Thats Crazy (CRAZY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Thats Crazy (CRAZY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRAZY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Thats Crazy (CRAZY)

כמה שווה Thats Crazy (CRAZY) היום?
החי CRAZYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRAZY ל USD?
המחיר הנוכחי של CRAZY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Thats Crazy?
שווי השוק של CRAZY הוא $ 7.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRAZY?
ההיצע במחזור של CRAZY הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRAZY?
‏‏CRAZY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRAZY?
CRAZY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CRAZY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRAZY הוא -- USD.
האם CRAZY יעלה השנה?
CRAZY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRAZY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:05:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.