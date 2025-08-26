ThankYouSonicGod (TYSG) מידע על מחיר (USD)

ThankYouSonicGod (TYSG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TYSG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYSGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYSG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ThankYouSonicGod (TYSG) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ThankYouSonicGod הוא $ 26.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYSG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.01K.