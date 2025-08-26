Thank You Abstract God (TYAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00192185 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -16.42% שינוי מחיר (7D) -20.61%

Thank You Abstract God (TYAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TYAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYAG השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -16.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thank You Abstract God (TYAG) מידע שוק

שווי שוק $ 528.19K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 528.19K אספקת מחזור 991.23M אספקה כוללת 991,232,278.0

שווי השוק הנוכחי של Thank You Abstract God הוא $ 528.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYAG הוא 991.23M, עם היצע כולל של 991232278.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 528.19K.