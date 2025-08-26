עוד על TYAG

Thank You Abstract God סֵמֶל

Thank You Abstract God מחיר (TYAG)

לא רשום

1 TYAG ל USDמחיר חי:

$0.00053286
$0.00053286$0.00053286
-16.40%1D
mexc
USD
Thank You Abstract God (TYAG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:32:36 (UTC+8)

Thank You Abstract God (TYAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192185
$ 0.00192185$ 0.00192185

$ 0
$ 0$ 0

+0.24%

-16.42%

-20.61%

-20.61%

Thank You Abstract God (TYAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TYAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00192185, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYAG השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -16.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thank You Abstract God (TYAG) מידע שוק

$ 528.19K
$ 528.19K$ 528.19K

--
----

$ 528.19K
$ 528.19K$ 528.19K

991.23M
991.23M 991.23M

991,232,278.0
991,232,278.0 991,232,278.0

שווי השוק הנוכחי של Thank You Abstract God הוא $ 528.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYAG הוא 991.23M, עם היצע כולל של 991232278.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 528.19K.

Thank You Abstract God (TYAG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Thank You Abstract Godל USDהיה $ -0.000104751984188438.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThank You Abstract God ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThank You Abstract God ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Thank You Abstract Godל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000104751984188438-16.42%
30 ימים$ 0-41.71%
60 ימים$ 0+3.15%
90 ימים$ 0--

מה זהThank You Abstract God (TYAG)

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Thank You Abstract God (TYAG) משאב

האתר הרשמי

Thank You Abstract Godתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Thank You Abstract God (TYAG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Thank You Abstract God (TYAG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Thank You Abstract God.

בדוק את Thank You Abstract God תחזית המחיר עכשיו‏!

TYAG למטבעות מקומיים

Thank You Abstract God (TYAG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Thank You Abstract God (TYAG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TYAG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Thank You Abstract God (TYAG)

כמה שווה Thank You Abstract God (TYAG) היום?
החי TYAGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TYAG ל USD?
המחיר הנוכחי של TYAG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Thank You Abstract God?
שווי השוק של TYAG הוא $ 528.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TYAG?
ההיצע במחזור של TYAG הוא 991.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TYAG?
‏‏TYAG השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00192185 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TYAG?
TYAG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TYAG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TYAG הוא -- USD.
האם TYAG יעלה השנה?
TYAG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TYAG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:32:36 (UTC+8)

