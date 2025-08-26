Thales AI (THALES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.03144888
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -1.60%
שינוי מחיר (7D) +2.88%

Thales AI (THALES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THALES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THALESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03144888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THALES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 41.18K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.18K
אספקת מחזור 999.71M
אספקה כוללת 999,708,739.080783

שווי השוק הנוכחי של Thales AI הוא $ 41.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THALES הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999708739.080783. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.18K.