Thales AI סֵמֶל

Thales AI מחיר (THALES)

לא רשום

1 THALES ל USDמחיר חי:

--
----
-1.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Thales AI (THALES) טבלת מחירים חיה
Thales AI (THALES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03144888
$ 0.03144888$ 0.03144888

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.60%

+2.88%

+2.88%

Thales AI (THALES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THALES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THALESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03144888, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THALES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thales AI (THALES) מידע שוק

$ 41.18K
$ 41.18K$ 41.18K

--
----

$ 41.18K
$ 41.18K$ 41.18K

999.71M
999.71M 999.71M

999,708,739.080783
999,708,739.080783 999,708,739.080783

שווי השוק הנוכחי של Thales AI הוא $ 41.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THALES הוא 999.71M, עם היצע כולל של 999708739.080783. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.18K.

Thales AI (THALES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Thales AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThales AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThales AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Thales AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.60%
30 ימים$ 0+3.54%
60 ימים$ 0-16.30%
90 ימים$ 0--

מה זהThales AI (THALES)

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Thales AI (THALES) משאב

האתר הרשמי

Thales AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Thales AI (THALES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Thales AI (THALES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Thales AI.

בדוק את Thales AI תחזית המחיר עכשיו‏!

THALES למטבעות מקומיים

Thales AI (THALES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Thales AI (THALES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על THALES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Thales AI (THALES)

כמה שווה Thales AI (THALES) היום?
החי THALESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי THALES ל USD?
המחיר הנוכחי של THALES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Thales AI?
שווי השוק של THALES הוא $ 41.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של THALES?
ההיצע במחזור של THALES הוא 999.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של THALES?
‏‏THALES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03144888 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של THALES?
THALES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של THALES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור THALES הוא -- USD.
האם THALES יעלה השנה?
THALES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את THALES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.