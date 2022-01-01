TgMetrics (TGMETRICS) טוקנומיקה
TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making.
הבנת הטוקנומיקה של TgMetrics (TGMETRICS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TGMETRICS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TGMETRICSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TGMETRICSטוקניומיקה, חקרו אתTGMETRICSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
