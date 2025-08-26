TgMetrics (TGMETRICS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00205552$ 0.00205552 $ 0.00205552 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -21.40% שינוי מחיר (7D) -23.40% שינוי מחיר (7D) -23.40%

TgMetrics (TGMETRICS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TGMETRICS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TGMETRICSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00205552, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TGMETRICS השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -21.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TgMetrics (TGMETRICS) מידע שוק

שווי שוק $ 306.45K$ 306.45K $ 306.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 348.27K$ 348.27K $ 348.27K אספקת מחזור 879.30M 879.30M 879.30M אספקה כוללת 999,304,677.202659 999,304,677.202659 999,304,677.202659

שווי השוק הנוכחי של TgMetrics הוא $ 306.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TGMETRICS הוא 879.30M, עם היצע כולל של 999304677.202659. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 348.27K.