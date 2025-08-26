Tethegamer (TETHEGAMER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.481477 $ 0.481477 $ 0.481477 24 שעות נמוך $ 0.502358 $ 0.502358 $ 0.502358 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.481477$ 0.481477 $ 0.481477 גבוה 24 שעות $ 0.502358$ 0.502358 $ 0.502358 שיא כל הזמנים $ 5.58$ 5.58 $ 5.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.393699$ 0.393699 $ 0.393699 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -1.05% שינוי מחיר (7D) -17.50% שינוי מחיר (7D) -17.50%

Tethegamer (TETHEGAMER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.481488. במהלך 24 השעות האחרונות, TETHEGAMER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.481477 לבין שיא של $ 0.502358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TETHEGAMERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.393699.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TETHEGAMER השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tethegamer (TETHEGAMER) מידע שוק

שווי שוק $ 46.16K$ 46.16K $ 46.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.16K$ 46.16K $ 46.16K אספקת מחזור 95.87K 95.87K 95.87K אספקה כוללת 95,865.914603 95,865.914603 95,865.914603

שווי השוק הנוכחי של Tethegamer הוא $ 46.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TETHEGAMER הוא 95.87K, עם היצע כולל של 95865.914603. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.16K.