עוד על TERRY

TERRY מידע על מחיר

TERRY אתר רשמי

TERRY טוקניומיקה

TERRY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Terry In The Trenches סֵמֶל

Terry In The Trenches מחיר (TERRY)

לא רשום

1 TERRY ל USDמחיר חי:

--
----
-15.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Terry In The Trenches (TERRY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:27:52 (UTC+8)

Terry In The Trenches (TERRY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03385244
$ 0.03385244$ 0.03385244

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-15.31%

+15.80%

+15.80%

Terry In The Trenches (TERRY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TERRY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TERRYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03385244, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TERRY השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -15.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Terry In The Trenches (TERRY) מידע שוק

$ 50.18K
$ 50.18K$ 50.18K

--
----

$ 50.18K
$ 50.18K$ 50.18K

912.34M
912.34M 912.34M

912,339,637.792908
912,339,637.792908 912,339,637.792908

שווי השוק הנוכחי של Terry In The Trenches הוא $ 50.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TERRY הוא 912.34M, עם היצע כולל של 912339637.792908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.18K.

Terry In The Trenches (TERRY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Terry In The Trenchesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTerry In The Trenches ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTerry In The Trenches ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Terry In The Trenchesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.31%
30 ימים$ 0-20.19%
60 ימים$ 0-25.48%
90 ימים$ 0--

מה זהTerry In The Trenches (TERRY)

Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Terry In The Trenches (TERRY) משאב

האתר הרשמי

Terry In The Trenchesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Terry In The Trenches (TERRY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Terry In The Trenches (TERRY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Terry In The Trenches.

בדוק את Terry In The Trenches תחזית המחיר עכשיו‏!

TERRY למטבעות מקומיים

Terry In The Trenches (TERRY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Terry In The Trenches (TERRY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TERRY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Terry In The Trenches (TERRY)

כמה שווה Terry In The Trenches (TERRY) היום?
החי TERRYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TERRY ל USD?
המחיר הנוכחי של TERRY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Terry In The Trenches?
שווי השוק של TERRY הוא $ 50.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TERRY?
ההיצע במחזור של TERRY הוא 912.34M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TERRY?
‏‏TERRY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03385244 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TERRY?
TERRY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TERRY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TERRY הוא -- USD.
האם TERRY יעלה השנה?
TERRY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TERRY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:27:52 (UTC+8)

Terry In The Trenches (TERRY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.